Посол Дарчиев заявил, что РФ и США нацелены на восстановление работы посольств

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Владимир Путин и президент США Дональд Трамп поставили задачу восстановить межгосударственные связи и нормализовать работу диппредставительств. Об этом сообщил новый посол России в США Александр Дарчиев в своем первом выступлении перед СМИ после прибытия в Вашингтон.

"Отрадно, что мое пребывание в США как российского посла начинается в условиях, когда в наших двусторонних отношениях, балансировавших при прежней администрации на грани разрыва, появилось определенное окно возможностей", – заявил дипломат, которого цитирует РИА Новости.

По его словам, работа по восстановлению отношений между двумя государствами уже идет по всем направлениям и нацелена на результат. Вместе с тем Дарчиев признал, что расчистка "санкционного токсичного наследия" и решение вопросов, накопившихся в отношениях Москвы и Вашингтона, потребует еще больших усилий.

Посол пообещал предметно заняться возвращением конфискованных объектов России и возобновлением прямого авиасообщения между двумя странами. Он также сообщил, что будет работать над облечением визовых процедур для рядовых россиян и дипломатов, а также планирует заняться упрощением поездок граждан России по США.

Дарчиев прибыл в Вашингтон в ночь на 27 марта. Самолет с российским дипломатом, предположительно, приземлился в американской столице в 20:14 по местному времени (03:14 по Москве).

Путин назначил Дарчиева новым послом в Вашингтоне вскоре после того, как США выдали соответствующий агреман в ходе состоявшихся в Стамбуле российско-американских консультаций по вопросам нормализации функционирования дипломатических представительств.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что главной задачей посла станет развитие отношений с США и отстаивание интересов России.