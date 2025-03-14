Песков: отстаивать интересы РФ и развивать отношения с США – задачи посла Дарчиева

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Развивать отношения с США и отстаивать интересы России – главные задачи, которые Владимир Путин ставит перед новым послом в Вашингтоне Александром Дарчиевым. Об этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил РИА Новости.

В октябре прошлого года Анатолий Антонов завершил работу в качестве российского посла в США и вернулся в Москву. Тогда Песков пояснил, что отъезд экс-посла из Соединенных Штатов не означает понижение уровня дипломатических отношений с Вашингтоном.

В феврале 2025-го Штаты выдали агреман на назначение нового чрезвычайного и полномочного посла РФ в стране Дарчиева. Спустя несколько дней Путин подписал соответствующий указ.

По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, Дарчиев еще не отправился в Соединенные Штаты, но уже собирается.