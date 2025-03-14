Песков заявил, в графике Путина пока нет встречи с послом России в США Дарчиевым

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В графике Владимира Путина не значится встреча с новым послом России в США Александром Дарчиевым накануне его отбытия в Вашингтон, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока нет", – уточнил официальный представитель Кремля.

В настоящее время еще неизвестно, когда Дарчиев отправится в Соединенные Штаты. Как отметил ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков, он все еще в процессе сбора.

В конце февраля этого года США выдали агреман на назначение нового чрезвычайного и полномочного посла России в стране Дарчиева в ходе состоявшихся в Стамбуле консультаций делегаций России и США. Спустя несколько дней Путин подписал указ о его назначении.

Дарчиев сменил на посту Анатолия Антонова, который завершил работу в качестве российского посла в США и вернулся в Москву в октябре 2024 года.