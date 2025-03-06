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06 марта, 10:05

Политика

Путин назначил Дарчиева послом России в США

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Директор департамента Северной Атлантики МИД РФ Александр Дарчиев назначен на должность посла России в США. Соответствующий указ, опубликованный на портале правовой информации, подписал Владимир Путин.

Также Дарчиев будет выполнять обязанности постоянного наблюдателя России при Организации американских государств в Вашингтоне, следует из документа.

США выдали агреман на назначение Дарчиева 27 февраля в ходе состоявшихся в Стамбуле российско-американских консультаций по вопросам нормализации функционирования дипломатических представительств двух стран. Новый посол отправится в Вашингтон в ближайшее время.

Ранее эту должность занимал Анатолий Антонов, завершивший свою работу в октябре 2024 года. С кандидатурой нового посла определились еще в ноябре того же года.

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