Рябков назвал возвращение дипсобственности в США приоритетным вопросом для РФ

Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

Возвращение шести объектов дипломатической собственности России в США является одним из приоритетных вопросов на нынешнем этапе диалога с Штатами, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он высказался об этом в интервью РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что эти объекты были отняты у российской стороны незаконно. При этом Штаты, продолжая нарушать положения Венской конвенции, отказывают представителям Москвы в доступе на эти объекты, несмотря на их дипломатический иммунитет.

В конце 2016 года администрация американского президента Барака Обамы ввела санкции в отношении девяти российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ и ФСБ. Причиной для этого послужило якобы вмешательство в выборы и давление на американских дипломатов.

После этого Штаты закрыли два жилых комплекса, которые относились к дипломатической собственности российской стороны в Вашингтоне и Нью-Йорке. Вместе с тем персона нон грата были объявлены 35 российских дипломатов в США.

В августе того же года американские власти выступили с требованием о закрытии консульства в Сан-Франциско и прекращении работы двух зданий торговых представительств в Вашингтоне и Нью-Йорке. Тогда эти действия объяснялись ответом на инициативу о сокращении численности работников дипмиссии США в России.

Комментируя эти события, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов призывал американские власти соблюдать международные обязательства и вернуть похищенную у РФ дипсобственность в США. Он подчеркивал, что американская администрация "по-рейдерски" заблокировала доступ к суверенным объектам российской собственности, сняв с них дипломатический иммунитет.

Между тем в рамках первых за несколько лет переговоров делегаций США и России, которые состоялись в Эр-Рияде 18 февраля, стороны договорились обеспечить скорейшее назначение послов в Москве и Вашингтоне, а также восстановить прежнюю численность дипломатического состава посольств.

По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, который был одним из представителей российской стороны на этой встрече, на переговорах был проявлен большой интерес к возобновлению консультаций по геополитическим проблемам. Эти вопросы включили в себя конфликты в различных частях мира, там, где и у США, и у России присутствуют интересы.

