Посол Антонов призвал вернуть похищенную у РФ дипсобственность в США

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Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов призвал американские власти соблюдать международные обязательства и вернуть похищенную у РФ дипсобственность в США. Его слова приводятся в телеграм-канале посольства.

Дипломат напомнил, что ровно шесть лет назад, 31 августа 2017 года, администрация США потребовала прекратить деятельность торгового представительства РФ в Вашингтоне и закрыть генеральное консульство в Сан-Франциско, которое являлось одним из крупнейших учреждений по оказанию консульских услуг гражданам России и США.

По словам Антонова, администрация США "по-рейдерски" заблокировала доступ к суверенным объектам российской собственности, сняв с них дипломатический иммунитет. Аналогичные действия ранее были сделаны в отношении российской недвижимости в штатах Мэриленд и Нью-Йорк, а также в Вашингтоне.

Посол подчеркнул, что США тем самым грубо нарушили основополагающие нормы международного права, включая Венские конвенции о дипломатических и консульских сношениях, двустороннюю Консульскую конвенцию 1964 года, а также посягнули на принцип неприкосновенности частной собственности, который гарантируется Конституцией США.

"Нам цинично говорят о том, что по документам права собственности на объекты Россию не лишили. Просто "запретили использовать их". Налицо – псевдолегитимная попытка жонглирования базовыми юридическими понятиями", – добавил Антонов.

Все это происходило под предлогом якобы вмешательства РФ в американские выборы, напомнил дипломат. Однако до сих пор никаких реальных доказательств в подкрепление данных претензий не было предъявлено, а все введенные санкции остались.

В апреле прошлого года мэрия Варшавы незаконно заняла здание, находящееся в дипломатической собственности России. Сообщалось, что представители польских властей срезали замки на воротах и калитке объекта, проигнорировав требование заведующего консульским отделом посольства РФ.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ответные меры Москвы на захват Варшавой российской дипломатической собственности в Польше могут быть не только зеркальными, но и асимметричными.