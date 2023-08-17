РФ требует от США прекратить охоту за россиянами в третьих странах

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Российская сторона всегда выступала против охоты США за гражданами РФ в третьих странах и требует прекращения подобной практики. Об этом сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Однако, по его словам, американская администрация продолжает игнорировать интересы других государств и живет в своем мире, построенном на собственных правилах.

Дипломат подчеркнул, что Россия выступает за скорейшее возвращение на родину всех своих граждан, которые содержатся в американских тюрьмах. Это является безусловным приоритетом.

"Для нас судьба каждого росгражданина, томящегося в американских застенках, находится в фокусе внимания. Пристально следим за состоянием здоровья и условием содержания соотечественников. Находимся с ними в постоянном контакте. По возможности посещаем их. Боремся за то, чтобы они как можно скорее оказались на родине, в кругу семьи", – приводятся слова Антонова в телеграм-канале посольства.

Российский дипломат призвал политиков и журналистов США перестать играть на судьбах людей и дать возможность компетентным органам обеих стран для спокойной работы в вопросе обмена заключенными.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с осужденным в РФ за шпионаж Полом Уиланом.

До этого Блинкен заявил, что Соединенные Штаты готовы работать с Россией по вопросам обмена заключенными, несмотря на существующие между странами разногласия.

РФ потребует от властей США улучшения условий содержания россиян в тюрьмах