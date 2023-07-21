США готовы работать с РФ по обмену заключенными вне зависимости от разногласий – Блинкен

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Соединенные Штаты готовы работать с Россией по вопросам обмена заключенными, несмотря на существующие между странами разногласия. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Даже если и когда у нас присутствуют фундаментальные разногласия, мы сохраняем возможность работать независимо и изолированно над возвращением американских граждан на Родину", – цитирует его РИА Новости.

Блинкен указал, что с момента назначения на должность президента США Джо Байдена Вашингтону удалось вернуть на Родину 29 американцев из 8–9 стран мира. С каждой из них, по словам госсекретаря, у США есть фундаментальные разногласия.

Аналогичные намерения США имеют и в вопросе сотрудничества с РФ, невзирая на развитие отношений с Москвой в других сферах, добавил он.

В мае 2023 года СМИ, ссылаясь на источники, сообщали, что в администрации президента США рассматривают вопрос об ослаблении антироссийских санкций для освобождения граждан Америки в РФ. Особую заинтересованность, по данным издания, США проявляли к журналисту The Wall Street Journal Эвану Гершковичу и Полу Уилану, которого обвинили в шпионаже.

