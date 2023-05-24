Мария Бутина назвала маловероятным обмен журналиста WSJ Гершковича

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Член думского комитета по международным делам Мария Бутина считает, что в текущих условиях обмен гражданина США, журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича маловероятен. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

"Переговоры об обмене – это очень закрытая история. <...> Думаю, что в ближайшее время это будет сложно сделать. С делом Гершковича еще нет определенности. При этом, его взяли с поличным, получается, он шпион, так же как находящийся в заключении, и уже осужденный Пол Уилан", – сказала депутат.

Она подчеркнула, что решение об обмене Гершковича будет зависеть от соответствующего желания обеих сторон – Москвы и Вашингтона. По ее словам, часто бывает, что вернуть людей не получается, так как одна из стран просто на это не идет.

Журналиста задержали в Екатеринбурге в конце марта 2023 года по подозрению в шпионаже. Позже Лефортовский суд Москвы арестовал его до 29 мая. По вменяемой статье ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Между тем 11 мая телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что США могут ослабить санкционное давление на Россию, чтобы поспособствовать освобождению Эвана Гершковича и Пола Уилана.

