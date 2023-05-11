США могут ослабить санкции против России для обмена заключенных в РФ американцев – СМИ

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Администрация президента США Джо Байдена изучает возможность ограниченного ослабления антироссийских санкций для освобождения находящихся в заключении в РФ американцев. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

Уточняется, что Вашингтон прежде всего заинтересован в освобождении журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича и еще одного гражданина США Пола Уилана, который был обвинен в шпионаже против России.

Кроме того, по информации издания, Соединенные Штаты также ведут переговоры со своими союзниками касательного возможного включения содержащихся в этих странах граждан РФ в сделку по обмену с российской стороной.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон находится в контакте с Москвой по вопросу обмена заключенными, однако диалог носит нерегулярный характер.

До этого официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что американская сторона сама не включила осужденного в РФ Пола Уилана в обмен заключенными. По ее словам, непонятно, зачем тогда США приводили на Совбез ООН с участием главы МИД РФ Сергеем Лавровым его сестру.

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