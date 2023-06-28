Захарова назвала абсурдными обвинения США против гражданки РФ Бурлиновой

Фото: телеграм-канал "Мария Захарова"

Обвинения США против преподавательницы МГУ, главы центра поддержки общественных инициатив "Креативная дипломатия" Натальи Бурлиновой абсурдны, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее мнению, эти обвинения предъявляются с целью оказать давление на российских представителей научно-исследовательских организаций и их американских коллег, настроенных взаимодействовать с Россией.

Захарова также обратилась к международным структурам с просьбой принять меры в связи с "охотой" США на россиян.

"Мы призываем верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка, директора Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Маттео Мекаччи, а также другие международные правовые институты обратить внимание на данное вопиющее проявление квазиюстиции в США", – заявила она.

В апреле США обвинили четырех американцев и трех россиян в проведении информационной кампании по оказанию влияния в Штатах в интересах РФ.

В частности, в федеральном округе Колумбии были рассекречены материалы дела, в рамках которого гражданку РФ Наталью Бурлинову обвиняют в сговоре с ФСБ для работы в качестве нелегального агента на территории США.

Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Соединенные Штаты проводят политику охоты за российскими гражданами по всему миру. Дипломат сообщил, что с 2008 года в США под различными предлогами были экстрадированы 59 россиян. Антонов отметил, что посольство будет продолжать практику посещения российских соотечественников, оказавшихся в застенках в США. Их насчитывается более 100 человек.