Вашингтон устроил "геноцид" в отношении журналистов РФ в США – Захарова

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

США устроили геноцид в отношении российских журналистов в стране, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом сообщает ТАСС.

"Настоящий геноцид российских журналистов и вообще журналистов устроен как раз в Соединенных Штатах Америки", – заявила она.

Дипломат указала, что Москва вынуждена поднимать в ООН тему, связанную с невыдачей виз журналистам пула главы МИД РФ Сергея Лаврова.

"Вашингтон разыграл спектакль с оформлением виз группе журналистов, которая направлялась в Нью-Йорк для освещения мероприятий российского председательства в Совете безопасности ООН с участием министра иностранных дел РФ", – подчеркнула Захарова.

По словам официального представителя ведомства, Россия рассчитывает на то, что ООН сможет решить данную проблему.

Ранее Мария Захарова заявила, что Москва ответит на невыдачу США виз журналистам пула Сергея Лаврова. Она пообещала, что эта тема будет звучать в ООН.

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби объяснил невыдачу виз российским журналистам тем, что США отстаивают независимость свободы прессы. По его словам, российские государственные СМИ – это органы пропаганды.

Глава МИД РФ прибыл в Нью-Йорк в ночь на 24 апреля. Под его председательством в заседании Совбеза ООН 24 и 25 апреля пройдут дебаты на тему защиты принципов Устава организации и будет обсуждаться ближневосточная проблематика.