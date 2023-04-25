Захарова назвала верхом цинизма заявление Кирби о невыдаче виз российским СМИ

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Заявление координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби о невыдаче виз российским журналистам является верхом цинизма. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире Первого канала.

По ее словам, на вопрос, почему СМИ пула Сергея Лаврова не выдали визы, Кирби ответил, что они таким образом защищают свободу слова и обеспечивают права журналистов.

Он добавил, что российские журналисты являются государственными, поэтому они не представляют свободные СМИ.

До этого Захарова пообещала, что Москва ответит на невыдачу Соединенными Штатами виз журналистам пула главы МИД РФ. Она заявила, что эта тема будет звучать в ООН.

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби объяснил невыдачу виз российским журналистам тем, что США отстаивают независимость свободы прессы. По его словам, российские государственные СМИ – это органы пропаганды.

Ранее Лавров заявлял, что РФ не забудет невыдачу виз США российским журналистам для участия в работе Совбеза ООН. Он отметил, что Штаты своим поступком показали, чего стоят их клятвы о защите свободы слова.