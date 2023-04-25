РФ ответит на невыдачу виз журналистам пула Лаврова – Захарова

Фото: телеграм-канал "Мария Захарова"

Москва ответит на невыдачу Соединенными Штатами виз журналистам пула главы МИД РФ Сергея Лаврова, сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова в эфире телеканала "Соловьев Live".

Она пообещала, что эта тема будет звучать в ООН.

"На сегодняшний день по Москве и в Нью-Йорке уже 25 апреля. Сейчас будет еще один Совет безопасности ООН и после этого будет пресс-конференция Сергея Лаврова на ооновской площадке. Я думаю, что эта тема получит еще дополнительное освещение", – заявила Захарова.

Ранее Лавров заявлял, что РФ не забудет невыдачу виз США российским журналистам для участия в работе Совбеза ООН. Он отметил, что Штаты своим поступком показали, чего стоят их клятвы о защите свободы слова.

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби объяснил невыдачу виз российским журналистам тем, что США отстаивают независимость свободы прессы. По его словам, российские государственные СМИ – это органы пропаганды.

Глава МИД РФ прибыл в Нью-Йорк в ночь на 24 апреля. Под его председательством в заседании Совбеза ООН 24 и 25 апреля пройдут дебаты на тему защиты принципов Устава организации и будет обсуждаться ближневосточная проблематика.