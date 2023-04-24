Белый дом объяснил причины невыдачи виз российским журналистам

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Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби объяснил невыдачу виз российским журналистам тем, что США отстаивают независимость свободы прессы. Об этом сообщает CNN.

"Российские государственные СМИ – это органы пропаганды. Мы считаем важным отстаивать свободу прессы, независимость прессы, которая должна свободно делать свою работу", – сказал он.

На вопрос, не опасаются ли Соединенные Штаты последствий после невыдачи виз журналистскому пулу главы МИД РФ Сергея Лаврова, которые могут повлиять на арестованного в РФ по обвинению в шпионаже корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича, Кирби отметил, что корреспондент выполнял свою работу.

"Мы продолжим транслировать это сообщение", – подчеркнул Кирби.

Ранее Лавров заявлял, что РФ не забудет невыдачу виз Соединенными Штатами российским журналистам для участия в работе Совбеза ООН. Он отметил, что США своим поступком показали, чего стоят их клятвы о защите свободы слова.

Глава МИД РФ прибыл в Нью-Йорк в ночь на 24 апреля. Под его председательством в заседании Совбеза ООН 24 и 25 апреля пройдут дебаты на тему защиты принципов Устава организации и будет обсуждаться ближневосточная проблематика.

До этого зампредставителя генсекретаря ООН Фархан Хак не стал комментировать невыдачу виз журналистам, которые должны были сопровождать Лаврова.

