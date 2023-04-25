США не смогли реализовать "холодный душ" делегации из РФ в ООН – постпред Белоруссии

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США не реализовали свои намерения организовать "холодный душ" российской делегации в ООН. Об этом сообщил РИА Новости постпред Белоруссии при Всемирной организации Валентин Рыбаков.

Так он прокомментировал итоги заседания Совбеза ООН, которое было посвящено эффективной многосторонности и защите принципов Устава организации. Рыбаков отметил, что уровень участия делегаций в принципе не позволяет говорить ни о каком "холодном душе".

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что западное меньшинство не имеет права говорить от имени человечества. Выступая на заседании Совбеза ООН, он отметил, что следует иметь уважение к другим членам мирового сообщества.

Лавров также добавил, что ООН и ее Устав представляют угрозу глобальным амбициям Соединенных Штатов.