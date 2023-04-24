Россия проведет демарш в отношении США из-за невыдачи виз журналистам – Рябков

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Российская сторона проведет демарш в отношении Соединенных Штатов, выразив протест из-за невыдачи виз журналистам из РФ, которые должны были сопровождать министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в его поездке в США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы МИД России Сергея Рябкова.

Вместе с тем он не стал уточнять уровень демарша, а также предположительную дату выступления.

"Но, конечно же, мы демарш проведем и соответствующий протест выразим и неприятие происходящего", – добавил Рябков.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби объяснил невыдачу виз российским журналистам тем, что США отстаивают независимость свободы прессы.

Сергей Лавров заявил, что Российская Федерация не забудет и не простит невыдачу виз Соединенными Штатами российским журналистам для участия в работе Совбеза ООН.