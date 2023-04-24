Лавров заявил, что ООН и Устав организации представляют угрозу амбициям США

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ООН и ее Устав представляют угрозу глобальным амбициям Соединенных Штатов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании Совета безопасности ООН об эффективной многосторонности через защиту принципов устава организации.

"Как докладывал тогдашний госсекретарь США Джеймс Бейкер президенту Джорджу Бушу-старшему: "Главная угроза НАТО – это ОБСЕ", – передает его слова ТАСС.

Глава МИД РФ добавил, что в нынешнее время требования Устава организации могут угрожать амбициям Вашингтона.

Лавров прибыл в Нью-Йорк в ночь на 24 апреля. Под его председательством в заседании Совбеза ООН 24 и 25 апреля пройдут дебаты на тему защиты принципов Устава организации и будет обсуждаться ближневосточная проблематика.

До этого глава МИД РФ заявлял, что РФ не забудет ситуацию с невыдачей виз Соединенными Штатами российским журналистам для участия в работе Совбеза ООН.

Он добавил, что министерству необходимо будет работать за журналистов, которым не выдали визы. МИД РФ будет проявлять больше энергии и сил, чтобы донести правду до мирового сообщества.

