США обвинили нескольких россиян в проведении кампании по оказанию влияния в интересах РФ

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Соединенные Штаты обвиняют четырех американцев и трех россиян в проведении информационной кампании по оказанию влияния в США в интересах РФ. Об этом сообщает министерство юстиций США на своем официальном сайте.

Из документа следует, что в штате Флорида суд присяжных признал достаточными улики, которые были предоставлены для предъявления обвинений семи гражданам, которых обвиняют в действиях в интересах Москвы и сотрудничестве с ФСБ. Они планировали начать многолетнюю кампанию, которая могла повлиять на США.

Отмечается, что в федеральном округе Колумбии были рассекречены материалы дела, в рамках которого гражданку РФ Наталью Бурлинову обвиняют в сговоре с ФСБ для работы в качестве нелегального агента на территории Штатов.

"Попытки российского правительства тайно повлиять на выборы в США недопустимы", – заявил помощник генерального прокурора по уголовным делам Минюста США Кеннет А. Полит – младший.

Ранее МИД России вызвал дипломатических представителей США, Великобритании и Канады. Их обвинили в грубом вмешательстве в дела страны и деятельности, не соответствующей дипломатическому статусу.

