США проводят политику охоты за россиянами по всему миру – посол РФ в Вашингтоне

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Соединенные Штаты проводят политику охоты за российскими гражданами по всему миру. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова.

Дипломат сообщил, что с 2008 года в США под различными предлогами были экстрадированы 59 россиян. Антонов отметил, что посольство будет продолжать практику посещения российских соотечественников, оказавшихся в застенках в США, которых насчитывается более 100 человек.

Вместе с тем российская сторона делает все для того, чтобы как можно скорее обменять удерживаемых в США россиян на американских граждан, добавил Антонов.

По его словам, большая часть уголовных дел против граждан РФ в США политически мотивирована.

"И я не раз слышал, что если ты россиянин, это значит, что тебя следует поместить в тюрьму даже на более долгий срок, чем если бы ты был, например, итальянцем, французом или британцем", – рассказал российский дипломат.

Ранее Анатолий Антонов сообщил, что российскому посольству в США второй год подряд запрещают традиционную церемонию возложения венков к мемориальной табличке "Дух Эльбы" на Арлингтонском кладбище в память о встрече войск США и СССР на Эльбе.

До этого дипломат заявил, что поведение США в ситуации с невыдачей виз некоторым членам российской делегации, направляющимся в Нью-Йорк на мероприятия Совета Безопасности ООН возмутительно и показывает двойные стандарты Вашингтона.