США второй год подряд не дали дипломатам РФ возложить венки к табличке "Дух Эльбы" – посол

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Второй год подряд российскому посольству в США запрещают традиционную церемонию возложения венков к мемориальной табличке "Дух Эльбы" на Арлингтонском кладбище в память о встрече войск США и СССР на Эльбе. Об этом сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"25 апреля мы отмечаем годовщину исторической встречи советских и американских войск на реке Эльба. С того дня прошло 78 лет. Сегодняшнее событие символизирует боевое братство СССР и США, сражавшихся плечом к плечу против гитлеровской Германии в годы Второй мировой войны", – приводятся слова посла в телеграм-канале российской дипмиссии.

Антонов подчеркнул, что Россия чтит вклад союзников по антигитлеровской коалиции в искоренение "коричневой чумы" и всегда будет отдавать дань уважения доблести товарищей по оружию.

Вместе с тем российской стороне все труднее достучаться до Вашингтона относительно важности сохранения памяти и совместной работы по увековечению героев тех времен, добавил посол.

"В прошлом декабре нашим дипломатам не разрешили посетить Национальное кладбище Форт-Ричардсон в Анкоридже, где захоронены советские летчики, погибшие в 1942–1945 годах при перегоне самолетов из США в СССР по трассе "Аляска – Сибирь", – сообщил Антонов.

Российский дипломат назвал подобное отношение оскорбительным не только для ветеранов двух стран, но и для всех, кто помнит их великий подвиг.

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что недружественные России страны хотят уничтожить память о борьбе с нацизмом и героях Великой Отечественной войны.

Он подчеркнул, что в настоящее время в недружественных государствах пытаются "вытравить" память о тех, кто разбил гитлеровские войска. По его словам, там разрушают памятники и превозносят "фашистских палачей и их пособников".