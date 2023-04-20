Посол РФ заявил, что США соблюдают свободу слова, если это не противоречит их интересам

Фото: AP/TAСС/Patrick Semansky

Поведение США в ситуации с невыдачей виз некоторым членам российской делегации, направляющимся в Нью-Йорк на мероприятия Совета Безопасности ООН возмутительно и показывает двойные стандарты Вашингтона. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, его сообщение опубликовано в телеграм-канале российской дипмиссии.

"Поведение американцев возмутительно. Налицо пример вопиющего злоупотребления Соединенными Штатами своим положением как страны размещения штаб-квартиры ООН", – заявил Антонов.

По его словам, невыдача виз журналистам, которые должны были освещать мероприятия ООН, иллюстрирует двойные стандарты США, и показывает, что американские власти готовы соблюдать декларируемые принципы свободы слова лишь в тех случаях, когда это не противоречит их интересам.

Посол подчеркнул, что США не впервые препятствует полноценному участию России в работе Всемирной организации. Он призвал Вашингтон прекратить создавать искусственные препятствия и выдать разрешения на въезд всем участникам, которых заявила российская сторона.

Ранее в МИД РФ заявили, что США начали выдавать визы российской делегации для участия в заседаниях Совбеза ООН. В ведомстве, однако, обратили внимание на "тупиковую" ситуацию с выдачей виз для российских журналистов, которые, как планировалось, должны были освещать работу делегации.