США начали выдавать визы российской делегации для участия в заседаниях СБ ООН – МИД РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Соединенные Штаты начали выдавать визы российской делегации для участия в заседаниях Совбеза ООН. Об этом ТАСС сообщили в МИД РФ.

"Американская сторона начала выдавать визы российской делегации, возглавляемой министром иностранных дел Сергеем Лавровым, для участия в заседаниях СБ ООН, где с апреля председательствует Россия", – говорится в сообщении.

При этом в ведомстве обратили внимание на "тупиковую" ситуацию с выдачей виз для российских журналистов, которые, как планировалось, должны были освещать работу делегации.

Председательство в СБ ООН перешло на месяц к России с 1 апреля 2023 года. Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия во время своего председательства СБ ООН будет честным брокером, а любые попытки спровоцировать ее будут обречены на провал. Вместе с тем он выразил уверенность в профессионализме российской экспертной команды.



Новости часа: виза Лаврова для участия в Совбезе ООН пока не получена

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