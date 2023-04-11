Заседание СБ ООН было сведено к демагогии, нацеленной на дискредитацию РФ – Захарова

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Заседание Совета безопасности ООН по противодействию бесконтрольному распространению оружия было сведено к политической демагогии, которая нацелена на дискредитацию РФ. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова приводятся на сайте ведомства.

Захарова отметила, что антироссийские выпады и обвинения в конфликте на Украине последовали со стороны западной "тройки" постоянных членов Совбеза. Речь идет о США, Франции и Великобритании.

Кроме того, по словам официального представителя МИД РФ, политическая демагогия была также направлена против других стран, которые "в состоянии еще противостоять неоколониальным амбициям "коллективного Запада".

Ранее первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия во время своего председательства в Совбезе всемирной организации будет честным брокером, а любые попытки спровоцировать ее будут обречены на провал.

Так, с 1 апреля председательство в Совете Безопасности ООН на месяц перешло к России.

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