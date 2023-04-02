Россия будет честным брокером во время председательства в СБ ООН – Полянский

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Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия во время своего председательства в Совбезе всемирной организации будет честным брокером, а любые попытки спровоцировать ее будут обречены на провал.

С 1 апреля председательство в Совете Безопасности ООН на месяц перешло к России.

"Абсолютно уверен в профессионализме всей нашей экспертной команды, возглавляемой политкоординатором Надеждой Соколовой, на долю которой выпадает дополнительная и очень ответственная председательская нагрузка – нам по плечу любые задачи!" – написал Полянский в своем телеграм-канале.

Он добавил, что Россия, в отличие от бывших западных партнеров, не продвигает политику двойных стандартов и действует честно на международной арене.

Ранее Дмитрий Полянский сообщил, что до достижения мира на Украине еще далеко из-за отсутствия каких-либо дипломатических усилий со стороны западных стран. По его словам, на сегодняшний день единственное, чем занимается Запад, – это поставляет вооружение на Украину и раздувает конфликт.

До этого Полянский заявил, что Запад оказывал сильное давление на членов Совета безопасности ООН, чтобы они не проголосовали за российский проект резолюции о проведении международного расследования диверсии на "Северный потоках".

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