ООН обвинила Киев в исчезновении около ста человек с начала СВО

Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФп

Управление Верховного комиссара ООН с 24 февраля прошлого года зафиксировало 91 случай насильственного исчезновения и произвольного задержания людей со стороны ВСУ, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу УВКПЧ Фолькера Тюрка.

Выступая на 52-й сессии Совета ООН по правам человека, он рассказал, что из 73 опрошенных жертв 53% подверглись пыткам или жестокому обращению. Также зарегистрированы 24 случая сексуального насилия.

К насильственному исчезновению ООН относит арест, задержание, похищение или лишение свободы человека.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что украинская сторона срывает очередной обмен пленными. По ее словам, прошло уже три недели с тех пор, как украинская сторона заверила ее в том, что 70 военнослужащих ВСУ, которых ранее Киев не пожелал обменять, будут включены в списки и возвращены на родину.





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