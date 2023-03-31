Москалькова сообщила, что Киев срывает очередной обмен пленными

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что украинская сторона срывает очередной обмен пленными. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

"Крайне обеспокоена тем, что срывается очередной обмен пленными. Время идет, список пополнился: сегодня в нем уже 133 фамилии, а украинская сторона молчит", – подчеркнула омбудсмен.

По ее словам, прошло уже три недели с тех пор, как украинская сторона заверила ее в том, что 70 военнослужащих ВСУ, которых ранее Киев не пожелал обменять, будут включены в списки и возвращены на родину.

8 марта сообщалось, что Украина отказалась менять 70 военнопленных, находящихся на территории РФ, на российских солдат. Татьяна Москалькова разместила список с указанием ФИО украинских военнопленных. Самому младшему из них – 22 года, самому старшему – 58 лет.

За день до этого с украинских территорий были возвращены 90 российских военнослужащих, содержащихся в плену. В Минобороны РФ пояснили, что в плену российским солдатам грозила смертельная опасность. Освобожденные военные пройдут осмотр в медучреждениях и получат всю необходимую помощь.



С подконтрольной Киеву территории вернули 90 российских военнопленных

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!