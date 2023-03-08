15:58Политика
Москалькова сообщила об отказе Украины обменять 70 военнопленных на россиян
Фото: Агентство "Москва"
Украина отказалась менять 70 военнопленных, находящихся на территории РФ, на российских солдат. Об этом в своем телеграм-канале заявила российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.
Омбудсмен разместила список с указанием ФИО украинских военнопленных. Самому младшему из них – 22 года, самому старшему – 58 лет.
"Как говорится, делайте выводы", – написала Москалькова.
Накануне с украинских территорий были возвращены 90 российских военнослужащих, содержащихся в плену.
В Минобороны РФ пояснили, что в плену российским солдатам грозила смертельная опасность. Освобожденные военные пройдут осмотр в медучреждениях и получат всю необходимую помощь.
С подконтрольной Киеву территории вернули 90 российских военнопленных
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