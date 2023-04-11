Поставляемое Киеву оружие появляется у оргпреступности в странах ЕС – Небензя

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Вооружение, которое поставляется Украине западными странами, уже стало появляться в европейских и африканских государствах в арсеналах местной организованной преступности. Об этом во время заседания Совбеза ООН заявил российский постпред Василий Небензя.

По словам дипломата, появление западного оружия в Европе и у организованных преступных группировок признают в том числе сотрудники европейской полиции.

"Это поставляемое западными странами на Украину оружие расползается по всему миру и уже оказывается на вооружении боевиков, в частности, в Африке, о чем все слышали в заявлениях руководителей африканских стран", – приводит слова российского дипломата РИА Новости.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты выделят новый пакет помощи Украине. В него войдет крупная партия боеприпасов, вооружений и военной техники на сумму 2,6 миллиарда долларов.

В частности, в новый пакет поддержки попали противотанковые комплексы TOW и Javeline, гранатометы, радары ПВО, ремонтно-эвакуационные транспортные средства, грузовики для перемещения горючего и транспортировки тяжелой техники.

Кроме того, Вашингтон передаст украинской стороне девять машин с 30-миллиметровыми автоматическими пушками для борьбы с БПЛА.

США утвердили новый пакет военной помощи Украине на 2,6 млрд долларов

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