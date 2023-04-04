США утвердили новый пакет военной помощи Украине на 2,6 млрд долларов

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Соединенные Штаты выделят новый пакет помощи Украине. В него войдет крупная партия боеприпасов, вооружений и военной техники на сумму 2,6 миллиарда долларов, передает РИА Новости со ссылкой на Пентагон.

США выделят имущество на 500 миллионов долларов из наличия вооруженных сил страны. Еще 2,1 миллиарда передадут на новые закупки. Киев получит боеприпасы для зенитных ракетных комплексов Patriot и NASAMS, РСЗО HIMARS и "Град", а также снаряды для орудий калибра 155 и 105 миллиметров, выстрелы для разнокалиберных минометов и танковые снаряды калибра 120 и 105 миллиметров.

В новый пакет поддержки попали противотанковые комплексы TOW и Javeline, гранатометы, радары ПВО, ремонтно-эвакуационные транспортные средства, грузовики для перемещения горючего и транспортировки тяжелой техники. Кроме того, Вашингтон передаст украинской стороне девять машин с 30-миллиметровыми автоматическими пушками для борьбы с БПЛА.

До этого поступала информация, что Штаты передали Киеву 400 миллионов долларов на восстановление энергосистемы. Речь идет в том числе об оборудовании для ремонта энергосистем, электрогенераторах, средствах поддержки пунктов обогрева и гуманитарной помощи.

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