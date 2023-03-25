Международные кредиторы Украины разрешили ей не погашать долги до 2027 года – СМИ

Фото: depositphotos/Yarygin

Группа кредиторов Украины позволила стране не погашать долги до 2027 года, продлив приостановку обязательств по выплатам. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Согласно информации собеседников агентства, соглашение было заключено 23 марта в присутствии представителей Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка. Кредиторы также призвали другие группы решить вопрос с Украиной в сфере ее задолженностей.

Источники издания уверены, что подобное соглашение стало главным шагом к предоставлению Украине миллиардов долларов. До этого МВФ уже заключил со страной соглашение на выделение кредита в 15,6 миллиарда долларов на 4 года.

Ранее СМИ сообщали, что США в ближайшее время могут отказаться от поддержки Киева из-за невнятных планов президента Америки Джо Байдена по украинскому вопросу и неудач ВСУ на поле боя.

В материале издания уточнялось, что несмотря на поставки вооружений и другую помощь от Запада, Украина не сможет добиться превосходства военным путем. По мнению автора публикации, РФ и Украине необходимо начать переговоры о прекращении боевых действий за столом переговоров.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!