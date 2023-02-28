В МИД РФ сообщили, что Россия не собирается выходить из МВФ

Фото: Zuma/ТАСС/Yin Bogu

Россия продолжит свое полноформатное участие в деятельности Международного валютного фонда (МВФ). Об этом сообщил замглавы МИД РФ Александр Панкин в интервью ТАСС.

"С внешнеполитической точки зрения исходим из целесообразности продолжения полноформатного участия в деятельности такой крупной и влиятельной международной финансовой организации, как МВФ, являющейся значимым элементом послевоенного экономического миропорядка, а также специализированным учреждением ООН", – добавил Панкин.

Кроме того, по его словам, продолжение участия в деятельности МВФ несет как важное имиджевое значение, так и практический интерес для доступа к передовой международной финансовой экспертизе и вовлечения в процесс согласования глобальных экономических инициатив и проектов.

В конце января Международный валютный фонд улучшил прогноз развития российской экономики, спрогнозировав рост ВВП России на 0,3% в 2023 году и на 2,1% в 2024 году.

Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец оценил доклад МВФ о положительной динамике в России. По его мнению, Международный валютный фонд, Всемирный банк и другие центры за последнее время часто допускают ошибки в своих подсчетах.

МВФ опубликовал новые прогнозы по состоянию российской экономики

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!