Экономист прокомментировал доклад МВФ по российскому ВВП

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Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец оценил доклад МВФ о положительной динамике в России. По его мнению, Международный валютный фонд, Всемирный банк и другие центры за последнее время часто допускают ошибки в своих подсчетах.

Он заявил, что регулярные изменения прогнозов стали предметом шуток у общества, так как в МВФ зачастую исправляют свои данные раз в квартал. Согласно итогам 2023 года, падение ВВП в РФ составило 2%. Фонд же прогнозировал упадок в 18–20%, напомнил Зубец. По мнению экономиста, ошибка почти в 10 раз говорит об абсолютном позоре для аналитиков.

"Может быть, в этом году они стали исправлять собственную репутацию, и вот отсюда более корректные прогнозы. А если говорить о России, то совершенно очевидно, что санкции не подействовали, российская экономика не упала и чувствует себя более-менее нормально", – поделился Зубец в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда".

Экономист также добавил, что прогноз фонда по спаду не оправдался. За последний месяц российская сторона стала восстанавливать объемы продаж нефти.

Ранее МВФ представил очередной доклад, согласно которому прогнозируется рост ВВП России на 0,3% в 2023 году и на 2,1% – в следующем году.

Мировая инфляция в этом году снизится до 6,6%, а в следующем – до 4,3%. Помимо этого, цена на нефть уменьшится на 16%, до 81 доллара за баррель.

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