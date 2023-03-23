Конкурент Трампа заявил, что вовлеченность США в конфликт на Украине ошибочна

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Вовлеченность Соединенных Штатов в украинский конфликт является ошибочной, считает глава штата Флорида и конкурент бывшего американского президента Дональда Трампа Рон Десантис. Об этом пишет The New York Post.

До этого Десантис уже говорил о том, что Вашингтон не должен предоставлять военную помощь Киеву. Он отмечал, что у американцев есть свои национальные интересы, и участие в конфликте на Украине к ним не относится.

Ранее Трамп заверил, что ему не составит особого труда урегулировать конфликт на Украине в течение 24 часов в случае, если его переизберут на пост главы страны.

Бывший президент США не стал уточнять, в чем именно состоит его план по урегулированию конфликта. Он отметил, что, раскрыв эту информацию, он потеряет возможность осуществить задуманное.

Он также добавил, что конфликт на Украине никогда бы не случился, если бы Трамп занимал должность главы государства.



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