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Бывший президент США Дональд Трамп, который решил повторно баллотироваться на пост главы государства, рассказал, с чем могут быть связаны лимиты на оказание помощи Украине в будущем. Об этом сообщает телеканал Fox News.

"Трамп ответил, что это будет "в значительной мере зависеть" от его встречи с Путиным, но подчеркнул, что "Европа должна платить", – сообщает телеканал.

По мнению Дональда Трампа, конфликт на Украине является национальным стратегическим интересом Европы, а США не следует вмешиваться.

Помимо этого, экс-президент высказался против антироссийских санкций, отметив их неэффективность. Он также не поддерживает смену режима в Российской Федерации.

Ранее американский журналист Брэдли Девлин заявил, что помощь Украине истощает запасы США. В частности, Киеву уже была оказана поддержка на сумму 32 миллиарда долларов.

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