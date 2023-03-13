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Вашингтон хочет открыть против России второй фронт в Грузии, заявил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty.

Он заявил, что в качестве инструмента влияния США используют помощь в размере 40 миллионов долларов, которую каждый год направляют Тбилиси через Агентство Соединенных Штатов по международному развитию (USAID). По его словам, делается это для осуществления переворота в Грузии, направленного на смену правительства на то, которое будет соответствовать не грузинским целям и задачам, а американским.

По мнению Риттера, Штаты готовы позволить грузинам умереть за свои дела в погоне за американскими геополитическими амбициями. При этом, как он заметил, Вашингтон никогда не пожертвует жизнью американцев ради защиты Грузии.

"Грузия – всего лишь уменьшенная версия Украины, еще один винтик в американском "поясе нестабильности". Следует подумать над тем фактом, что Украина, как это было в случае с Афганистаном, в конечном счете будет брошена на произвол судьбы ее добрыми "друзьями", американцами", – заключил он.

7 марта парламент Грузии в первом чтении одобрил законопроект об агентах иностранного влияния. Согласно документу, иноагентами планировалось начать признавать организации, чьи доходы более чем на 20% состоят из иностранных средств.

На этом фоне в Тбилиси начались протесты. В результате власти страны пошли на уступки, и 10 марта правящая партия "Грузинская мечта" саботировала голосование во втором чтении, обеспечив отзыв документа из парламента.

Несмотря на попытки властей урегулировать ситуацию, 9 марта грузинская оппозиция потребовала от правительства уйти в отставку.

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