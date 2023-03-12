ЕК выделит 9,2 млн евро на укрепление гражданского общества в Грузии

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Еврокомиссия намерена выделить 9,2 миллиона евро на укрепление роли гражданского общества в Грузии. Об этом сообщает RT со ссылкой на соответствующий грант.

"Глобальная цель данного конкурса предложений – усиление роли и потенциала гражданского общества как субъекта управления Грузией", – говорится в документе.

Отмечается, что выделенные средства пойдут в том числе на мероприятия, направленные на поддержку справедливых выборов и интеграцию страны с Евросоюзом. Кроме того, ожидается, что грант поспособствует повышению влияния общества на реформы госуправления и децентрализацию власти.

7 марта парламент Грузии в первом чтении одобрил законопроект об агентах иностранного влияния. Согласно документу, иноагентами планировалось начать признавать организации, чьи доходы более чем на 20% состоят из иностранных средств.

На этом фоне в Тбилиси вспыхнули протесты. В итоге власти страны пошли на уступки, и 10 марта правящая партия "Грузинская мечта" саботировала голосование во втором чтении, обеспечив отзыв документа из парламента.

Несмотря на попытки властей урегулировать ситуацию, 9 марта грузинская оппозиция потребовала от правительства уйти в отставку.



Протестующие снова собрались у входа в парламент в Тбилиси

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