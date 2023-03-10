Спецслужбы Абхазии перевели на усиленный режим из-за ситуации в Грузии

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Президент Абхазии Аслан Бжания поручил перевести государственную службу охраны и Службу Госбезопасности республики на усиленный режим, сообщает РИА Новости.

Эти меры связаны с событиями, происходящими в Грузии. На встрече с руководителями ГСО и СГБ Бжания заявил, что в поле их деятельности широкий круг вопросов, связанных с надежной защитой страны от внутренних и внешних врагов.

Также Бжания также провел совещание по вопросам реализации мер по повышению мобилизационной готовности.

7 марта парламент Грузии в первом чтении одобрил законопроект об агентах иностранного влияния. Согласно документу, иноагентами планировалось начать признавать организации, чьи доходы более чем на 20% состоят из иностранных средств.

На этом фоне в Тбилиси вспыхнули протесты. В итоге власти страны пошли на уступки, и 10 марта правящая партия "Грузинская мечта" саботировала голосование во втором чтении, обеспечив отзыв документа из парламента.

Несмотря на попытки властей урегулировать ситуацию, накануне грузинская оппозиция потребовала от правительства уйти в отставку.

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