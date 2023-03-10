Песков заявил о попытках "видимой руки" придать антироссийский характер протестам в Грузии

Фото: AP/Zurab Tsertsvadze

Причина протестов в Грузии не имеет отношения к России, однако некая "видимая рука" пытается придать им антироссийский характер. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы видим, откуда президент Грузии обращается к своему народу (из США. – Прим. ред.)... <...> И чья-то видимая рука старательно пытается добавить сюда антироссийские элементы", – сказал он.

Также представитель Кремля считает, что протестные настроения в Грузии создают риски провокаций на территории частично признанных республик Абхазия и Южная Осетия.

7 марта парламент Грузии в первом чтении одобрил законопроект об агентах иностранного влияния. Согласно документу, иноагентами планировалось начать признавать организации, чьи доходы более чем на 20% состоят из иностранных средств.

На этом фоне в Тбилиси вспыхнули протесты. Позже правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" пообещала провалить голосование во втором чтении, чтобы отозвать законопроект из парламента.

На заседании 10 марта 35 депутатов грузинского парламента проголосовали против документа, в его пользу выступил только один парламентарий.



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