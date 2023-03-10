13:35Политика
Песков заявил о попытках "видимой руки" придать антироссийский характер протестам в Грузии
Фото: AP/Zurab Tsertsvadze
Причина протестов в Грузии не имеет отношения к России, однако некая "видимая рука" пытается придать им антироссийский характер. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы видим, откуда президент Грузии обращается к своему народу (из США. – Прим. ред.)... <...> И чья-то видимая рука старательно пытается добавить сюда антироссийские элементы", – сказал он.
Также представитель Кремля считает, что протестные настроения в Грузии создают риски провокаций на территории частично признанных республик Абхазия и Южная Осетия.
7 марта парламент Грузии в первом чтении одобрил законопроект об агентах иностранного влияния. Согласно документу, иноагентами планировалось начать признавать организации, чьи доходы более чем на 20% состоят из иностранных средств.
На этом фоне в Тбилиси вспыхнули протесты. Позже правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" пообещала провалить голосование во втором чтении, чтобы отозвать законопроект из парламента.
На заседании 10 марта 35 депутатов грузинского парламента проголосовали против документа, в его пользу выступил только один парламентарий.
Россиянам порекомендовали избегать мест массового скопления в Тбилиси
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!