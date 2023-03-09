Правящая партия Грузии заявила, что отзовет из парламента законопроект об иноагентах

Фото: AP Photo/Zurab Tsertsvadze

Правящая в Грузии партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" намерена провалить голосование по законопроекту об иноагентах во втором чтении, обеспечив таким образом его отзыв из парламента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на лидера фракции Мамука Мдинарадзе.

"Мы вынесем законопроект на второе слушание, на котором его провалим. <...> Провал окончательно продецурно решит этот вопрос (отзыва документа. – Прим. ред.)", – сказал политик.

Данное решение касается как грузинской версии законопроекта, так и американской. Оно, утверждает парламентарий, обусловлено желанием не подвергать риску граждан, которые участвуют в протестах против принятия документа.

Кроме того, Мдинарадзе добавил, что спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили уже направил письмо об отзыве законопроекта в Венецианскую комиссию, куда он поступил для анализа.

7 марта парламент Грузии в первом чтении одобрил законопроект об агентах иностранного влияния. Согласно документу, иноагентами планировалось начать признавать организации, чьи доходы более чем на 20% состоят из иностранных средств.

На этом фоне в Тбилиси вспыхнули протесты. В ночь с 7 на 8 марта у здания парламента произошли стычки митингующих с полицией, из-за чего силовикам пришлось применить слезоточивый газ и водометы. К утру протесты стихли, однако уже к вечеру 8 марта тысячи людей снова вышли на улицы.

После "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" сообщила, что проект закона об агентах иностранного влияния был отозван из парламента страны. Однако в оппозиции заявили, что продолжат протесты, пока не получат конкретные объяснения процесса отзыва документа.



Законопроект об иноагентах отозван из парламента Грузии после протестов

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