Песков заявил, что РФ не имеет никакого отношения к беспорядкам в Грузии

Фото: kremlin.ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не имеет никакого отношения к беспорядкам в Грузии и законопроекту об иноагентах.

"Ничего там Кремлем не вдохновлялось, здесь Кремль абсолютно ни при чем", – сказал он.

Песков указал на то, что один из вариантов законопроекта очень похож на американский. Именно Соединенные Штаты стали первопроходцами в таких законах, напомнил он.

Пресс-секретарь главы государства также призвал россиян быть осторожными и избегать мест, где происходят уличные беспорядки.

Он добавил, что в России взволнованы из-за акций протеста, которые проходят в Грузии, поскольку это соседнее государство. Для российской стороны важно, чтобы было спокойствие на периметре границы, подчеркнул Песков. Однако, по его словам, в настоящий момент ситуация оставляет желать лучшего.

7 марта парламент Грузии в первом чтении одобрил законопроект об агентах иностранного влияния. Он предполагает создание реестра неправительственных организаций, СМИ и прочих субъектов, получающих деньги от других государств.

На этом фоне в Тбилиси вспыхнули протесты. В ночь с 7 на 8 марта у здания парламента произошли стычки митингующих с полицией, из-за чего силовикам пришлось применить слезоточивый газ и водометы.

9 марта правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" сообщила, что проект закона об агентах иностранного влияния был отозван из парламента Грузии. Однако протестные акции продолжаются.



Законопроект об иноагентах отозван из парламента Грузии после протестов

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