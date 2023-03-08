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08 марта, 23:30

В мире

В центре Тбилиси звучат выстрелы

В центре Тбилиси звучат выстрелы

Полиция Грузии применила водометы, чтобы отогнать от ворот парламента протестующих

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В ходе акции протеста в Тбилиси пострадали несколько полицейских

В центре Тбилиси звучат выстрелы. Полиция применила слезоточивый газ. Из толпы демонстрантов в силовиков летят фаеры. У многих надеты противогазы.

Спецназ начал наступление с двух сторон, постепенно зажимая митингующих в клещи. Сейчас силовикам удалось вытеснить людей с площади. Полицейские продолжают преследовать разбегающихся по улицам людей. Вновь начались аресты.

Президент Грузии, находящаяся сейчас в США, еще раз призвала власти страны воздержаться от применения силы по отношению к участникам акции протеста.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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