Карл III впервые совершил поездку на королевском поезде в статусе монарха

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Король Великобритании Карл III и королева-консорт Камилла впервые проехались на королевском поезде в статусе монархов. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Их маршрут пролегал из Шотландии в Манчестер.

В городе на северо-западе страны король и королева-консорт посетили штаб-квартиру Kellogg's – производителя кукурузных хлопьев, который в 2023 году отмечает свое 100-летие. Помимо этого, Карл III и Камилла провели встречу с представителями городской общины в ратуше Болтон в Большом Манчестере.

Первое путешествие на королевском поезде совершили принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон в 2020 году. Тогда они проехались по Англии, Уэльсу и Шотландии. После них на нем в Честер отправились королева Елизавета II и Меган Маркл. Там герцогиня Сассекская приняла участие в своем первом официальном королевском мероприятии.

Ранее герцог Сассекский принц Гарри назвал королеву-консорта Камиллу "опасной злодейкой". Своим отношением к супруге короля Карла III он поделился в интервью американскому каналу.

Он обвинил королеву-консорта в том, что она состояла в отношениях с королем еще во времена его брака с принцессой Дианой. Герцог подчеркнул, что она была "третьим человеком" в их паре. Также, по его словам, Камилла часто "сливала" информацию британским СМИ, чтобы заручиться их поддержкой и создать себе благоприятный имидж.

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