Принц Гарри назвал злодейкой супругу короля Карла III

Фото: AP/Kirsty Wigglesworth

Герцог Сассекский принц Гарри назвал королеву-консорта Камиллу "опасной злодейкой". Своим отношением к супруге короля Карла III он поделился в интервью американскому каналу CBS, посвященному выходу его мемуаров Spare ("Запасной").

Гарри обвинил Камиллу в том, что она состояла в отношениях с королем еще во времена его брака с принцессой Дианой. Герцог подчеркнул, что она была "третьим человеком" в их паре. Также, по его словам, Камилла часто "сливала" информацию британским СМИ, чтобы заручиться их поддержкой и создать себе благоприятный имидж.

Он отметил, что именно хорошие отношения королевы-консорта с местными СМИ сделали ее опасной. Поскольку, по его словам, члены королевской семьи часто читают таблоиды за завтраком и даже недостоверная информация оставляет свой отпечаток.

Ранее Гарри в интервью тому же телеканалу рассказал, почему не успел попрощаться с бабушкой, королевой Елизаветой II.

Герцог отметил, что его не пригласили на самолет, который вез всю королевскую семью в шотландский замок Балморал. Из-за этого принцу пришлось самостоятельно добираться туда из Лондона. К его приезду монарх уже скончалась.



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