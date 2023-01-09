Принц Гарри рассказал, почему не попрощался с умиравшей Елизаветой II

Фото: ТАСС/EPA/VICKIE FLORES

Герцог Сассекский принц Гарри объяснил, почему не попрощался с бабушкой, королевой Елизаветой II. Об этом он рассказал в интервью американскому телеканалу CBS.

По словам Гарри, его не пригласили на самолет, который вез всю королевскую семью в шотландский замок Балморал для прощания с Елизаветой II. Из-за этого герцогу пришлось самостоятельно добираться туда из Лондона. К его приезду королева уже скончалась.

Королева Великобритании умерла в сентябре 2022 года в возрасте 96 лет.

Ранее стало известно, что мемуары принца с внесенными поправками опубликуют в начале 2023 года. Изначально их публикация ожидалась к концу 2022-го, однако после смерти королевы Великобритании Елизаветы II Гарри решил внести изменения. Такое решение объяснили тем, что некоторые моменты в книге могли бы выглядеть не очень хорошо после ухода монарха.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!