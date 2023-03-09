09 марта, 23:57В мире
Протестующие в Грузии потребовали от властей ухода в отставку
Фото: EPA/ТАСС/ZURAB KURTSIKIDZE
Протестующие в Грузии выдвинули требование к правительству уйти в отставку. Об этом сообщает газета "Известия".
Демонстранты продолжают прибывать к месту проведения митинга в Тбилиси. Уточняется, что со сцены организаторы протеста также выкрикивают антироссийские лозунги.
Протесты в Тбилиси начались после принятия в первом чтении закона об иноагентах. Согласно документу, агентами иностранного влияния должны были быть признаны организации, доходы которых более чем на 20% состоят из иностранных средств.
В ночь с 7 на 8 марта у здания парламента произошли столкновения участников акции с полицией. Силовики использовали против митингующих слезоточивый газ и водометы. Протесты стихли к утру, но вечером 8 марта тысячи людей снова вышли на улицы.
9 марта правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" сообщила о намерении провалить голосование по законопроекту об иноагентах. Лидер фракции Мамука Мдинарадзе заявил, что это обеспечит отзыв инициативы из парламента.
Законопроект об иноагентах отозван из парламента Грузии после протестов
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