Россиянам рекомендовали воздержаться от поездок в Грузию

Фото: ТАСС/Александр Патрин

Минэкономразвития России рекомендовало россиянам воздержаться от посещения Грузии. В случае пребывания в стране ведомство посоветовало избегать мест скопления людей. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

"В случае необходимости оказания помощи для организованных туристов работает телефон Ассоциации "Турпомощь". Туристы, путешествующие индивидуально, могут обращаться в секцию интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии", – говорится в сообщении.

Ведомство уточнило, что швейцарское посольство представляет российские интересы в Грузии.

Ранее парламент Грузии в первом чтении одобрил законопроект об агентах иностранного влияния. В результате в Тбилиси начались протесты. В ночь на 8 марта у здания парламента случились стычки митингующих с полицией, из-за чего сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ и водометы.

После правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" сообщила, что проект закона об агентах иностранного влияния был отозван из парламента Грузии. Однако протестные акции продолжились.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не имеет никакого отношения к беспорядкам в Грузии и законопроекту об иноагентах.

Данные о пострадавших на митингах в Грузии россиянах не поступали

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