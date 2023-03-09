Водитель рассказал о причинах затора из автомобилей на КПП Верхний Ларс в Грузии

Фото: телеграм-чат VerhniyLars/Vi

Россиянин Алексей, оказавшийся в 10-часовом заторе на КПП Верхний Ларс в Грузии в попытке попасть на территорию РФ, сообщил, что причиной скопления машин стало закрытие дороги за несколько дней до этого из-за схода лавины. Об этом сообщает "Газета.ру".

"А причины такой "пробки" – скопление транспорта из-за нескольких дней закрытия дороги (из-за схода лавины), из-за хамского поведения на дороге некоторых водителей, которые "лезут" и по обочине, и по встречной полосе", – сообщил мужчина, уточнив, что протесты в стране не имеют к затору никакого отношения.

До этого в СМИ появилась информация о длинном заторе, растянувшемся на подъезде к Верхнему Ларсу с грузинской стороны. Согласно информации "Яндекс Карт", очередь из машин превысила километр.

В пресс-службе главы и правительства Северной Осетии РИА Новости пояснили, что проезд был закрыт в связи с погодными условиями. Сейчас же со стороны РФ наблюдается очередь из грузовых автомобилей, что совершенно обычно.

Протесты в Грузии вспыхнули на фоне принятия в стране закона об иноагентах.

Согласно данным документа, иностранным агентом в стране будет признан любой, чей доход на 20% состоит из средств, поступаемых из-за рубежа. Некоторые пункты законопроекта предполагают уголовное наказание.

Спустя две ночи протестов правящая партия Грузии выступила с заявлением о планах отозвать законопроект об иноагентах. Лидер партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе заявил, что инициативу вынесут на второе чтение, а затем "провалят".

Однако, несмотря на это, оппозиция Грузии пригрозила дальнейшими протестами, пока правительство не объяснит детально процедуру отзыва закона. Кроме того, активисты потребовали освободить задержанных в ходе протестных акций.



Законопроект об иноагентах отозвали из парламента Грузии

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!