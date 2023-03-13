Рост оборонного бюджета США указывает на приближение мировой войны – СМИ

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Увеличение оборонного бюджета США может выступать сигналом возможной мировой войны, считают авторы издания Global Times.

"Нужно только посмотреть на сумму, которую США на данный момент тратят на вооружение, чтобы сделать практически точный вывод. <...> Высокие траты США на оборону говорят о большом риске глобальной войны", – отмечается в материале.

По информации Global Times, в 2023 году Вашингтон готовится выделить на оборону 842 миллиарда долларов.

Автор статьи заявил, что в США уделяют значительное внимание разработке нового наступательного вооружения и военных технологий, вместо того чтобы тратить бюджетные средства на нужды граждан страны. Global Times также подчеркивает, что США действуют агрессивно, в то время как Китай придерживается оборонительной политики.

В заключение статьи указывается, что глобальные конфликты выступают для представителей Белого дома и бизнесменов способом заработки денег. Однако развитие таких конфликтов негативно сказывается на всем мире.

Ранее бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что США могут напрямую вмешаться в конфликт на Украине. Таким образом он прокомментировал слова заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о помощи Киеву в возвращении Крыма.

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