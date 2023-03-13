Между Киевом и Вашингтоном растут разногласия по ситуации на Украине – СМИ

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Между Киевом и Вашингтоном растут разногласия по вопросу завершения конфликта на Украине и его целей. Об этом со ссылкой на источники в администрации США и экспертов пишет издание Politico.

Источники издания заявляют, что между двумя государствами возникает ряд очагов напряженности. К ним собеседники издания отнесли темы подрыва "Северных потоков", желание Украины захватить Крым и ситуацию в Артемовске.

Администрация американского президента Джозефа Байдена донесла до Киева, что "некоторые насильственные действия" за пределами Украины недопустимы, пишет Politico. К тому же, в Вашингтоне выражают обеспокоенность отказом Киева оставлять Артемовск, где ВСУ тратят "много личного состава и боеприпасов".

Еще одной причиной для разногласий стало желание Киева взять под контроль полуостров Крым. Politico утверждает, что госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен неоднократно предупреждал власти Украины о том, что атака Крыма станет четкой "красной линией" для Кремля, и ее пересечение может привести к резкому росту эскалации конфликта.

В издании отмечают, что несмотря на разногласия, в ближайшее время поддержка Киева Вашингтоном не уменьшится.

Ранее глава Центрального разведывательного управления Уильям Бернс заявил, что следующие полгода станут критичными для конфликта на Украине. Он подчеркнул, что Вооруженным силам России, скорее всего, удастся добиться тактических успехов, которые, по его мнению, не будут значительными.

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